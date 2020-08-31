كهربا يتخذ أولى خطواته ضد قرار تغريمه لصالح الزمالك

ذكرت وسائل إعلامية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، قد اتخذ أولى خطواته بشأن قرار تغريمه لصالح نادي الزمالك.

وأفاد موقع "مصراوي"، نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب، أن كهربا قام بالاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريمه لصالح نادي الزمالك.

وفي وقت سابق، قرر الفيفا تغريم "كهربا" بالتضامن مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، بينما رفض "فيفا" إيقاف اللاعب، وأكد سلامة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا بشكل حر.

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وقال المصدر إن كهربا بعد صدور الحكم بـ48 ساعة قام بتقديم الاستئناف ضد القرار.

وكان كهربا قد رحل عن صفوف الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.

وانتقل كهربا في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.