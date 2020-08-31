«بوكير»: هذا سبب اختيار «فتحي» لبيراميدز.. والمصريون يمكنهم الفوز بكأس العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، على أداء أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.
واكد ثيو بوكير، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «أحمد فتحي من أفضل الشخصيات داخل الملاعب ومن أفضل الشخصيات الذي قمت بتدريبها».
وتابع: «أحمد فتحي تعاقد مع بيراميدز ليعيش تجربة جديدة».
وتطرق بوكير في حديثه إلى اللاعبين المصريين، معلقًا: «اللاعبون المصريون لا يهتمون ببنياهم الجسماني ويجب عليهم الالتزام في مواعيد النوم، ولو التزموا سيحصدون كأس العالم».
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الوضع في مصر
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اصابات
98,727
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تعافي
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