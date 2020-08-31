شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الرباط: أقترح قدوم الأهلي والزمالك إلى المغرب علي متن طائرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن تجهيزات رحلات طيران ناديي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد أشرف إبراهيم، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «لا يوجد في الوقت الجاري ظروف طيران ثابتة ومنتظمة المواعيد بسبب فيروس كورونا».
وتابع: «مباراة الفريقين بينهما 24 ساعة فقط، وأقترح أن يصل الفريقان إلى المغرب على متن طائرة واحدة وتكون خاصة».
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