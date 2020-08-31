شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تكرم إبراهيم بائع الفريسكا بعد حصوله على 99:6% بالثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت وزارة الشباب والرياضة، على تكريم ابراهيم بائع الفريسكا الشهير والذى كشف عن حصوله على 99:6% بمرحلة الثانوية العامة المقرر التحاقه بكلية الطب .

وقال أشرف صبحى خلال الحوارات الفكرية التى تقيمها الوزارة الآن تحت شعار " اتكلم " أنه سيقوم اليوم بتكريم الطالب إبراهيم الذى يقوم ببيع الفريسكا بعد حصوله على مجموع كبير فى الثانوية العامة والذى اعلن عن رغبته الالتحاق بكلية الطب والتخصص فى الجراحة العامة .

ضرب "إبراهيم" بائع الفريسكا مثلا رائعا فى الاعتماد على الذات، حيث يعمل بائع فريسكا مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفريسكا على كتفيه لكى يتكسب قوت يومه. وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته فى تحقيق هدفه.

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وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لأحد الشباب يبيع فريسكا، سجله أحد المواطنين فى إحدى قرى الساحل الشمالى.

إبراهيم عبد اللطيف شاب حصل على 99.6% فى الثانوية العامة بدأت القصة بتسجيل فيديو من أحد رواد قرية سياحية لبائع الفريسكا عندما شاهد شجاعته وابتسامته فى بيع الفريسكا وأراد أن يوثقها ورفعها على الفيس بوك.