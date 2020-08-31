شكرا لقرائتكم قلق في الأهلي بسبب أليو ديانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم تأكيد المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلى فى فيديو له أنه سافر لمسقط رأسه لتجديد جواز سفره بعد حصوله على أذن وأنه بصدد العودة للقاهرة خلال الأيام القادمة للانتظام فى تدريبات ناديه إلا أن هناك حالة من القلق انتابت إدارة الأهلى بشان اللاعب خلال الساعات الماضية.

وعلم الأهلى دخول أكثر من نادى فى مفاوضات لضم لاعب الوسط المتألق وعلى رأسهم نادى بيراميدز، وربط البعض بين توزيع إدارة الأهلى لرواتب اللاعبين على عدد شهور أكبر وبين تذمر ديانج الذى طالب بالحصول على مستحقاته كاملة وفى موعدها، إلا أن وكيل اللاعب نفى وجود أى خلافات بين اللاعب وإدارة الأهلي.

واستفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن موعد انتظام المالي اليو ديانج فى تدريبات الفريق بعد غيابه عن مباراة المصرى البورسعيدى والتى أقيمت أول أمس السبت وحسمها الفريق بهدفين نظيفين بداعى الإيقاف، قبل مواجهة وادى دجلة التالية فى مسابقة الدوري.

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وأكد سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى يوم الأربعاء على أقصى تقدير استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، فى الوقت الذى وجه عبد الحفيظ تحذير شديد للاعب بعدم التأخر فى الوصول تجنباً لتوقيع عليه غرامة كبيرة.

من جانبه أكد أليو ديانج أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، مشدداً على أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة الأهلى والمصريفضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة التى تقام يوم الجمعة القادم فى الدوري.

وأضاف أن إيقافه عن مواجهة المصرى فى الأسبوع الـ23 عقب حصوله على بطاقتين صفراوين فى مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفنى والإدارى للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر، واختتم ديانج حديثه بالتأكيد على عودته فى الوقت المحدد سلفا مع مدير الكرة، للمشاركة فى تدريبات الفريق التحضيرية قبل مباراة وادى دجلة فى الدوري.