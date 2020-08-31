شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من 5 مشروعات في سوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، الانتهاء من 5 مشروعات منتهية بقطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمركز سوهاج بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه.

وكشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتحديث وتطوير قطاع الشباب والرياضة من خلال إنشاء الملاعب وتطوير مراكز الشباب مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد. وشملت المشروعات، إنشاء مبنى إدارى بمركز شباب تونس بتكلفة 993 ألف و515، إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب روافع القصير بتكلفه بلغت مليون جنيه، إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب ونينه البحرية بتكلفة مليون جنيه، تطوير مركز شباب الكوامل بحرى بتكلفه 2 مليون جنيه، تطوير مركز شباب الشيخ مكرم بتكلفة 500 ألف جنيه.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى فى الفترة القادمة إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.