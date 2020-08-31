شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. كارتيرون يدرس الأهرام في المباريات السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز، وذلك استعداداً للقاء المرتقب يوم الخميس المقبل بين الفريقين، فى لقاء يحمل صراع الوصافة بعدما تساوت النقاط بين الزمالك وبيراميدز برصيد 45 نقطة فى جدول مسابقة الدورى العام.

بيراميدز ضد الزمالك



وحقق بيراميدز الفوز بصعوبة بالغة على أسوان فى مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أسوان بالهدف الأول فى المباراة، قبل أن يدرك فريق بيراميدز هدف التعادل، ثم هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من الوقت الضائع.

ويسعى نادى الزمالك لتأمين هيمنته على وصافة المسابقة فى انتظار أى تعثر للنادى الأهلى صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، لإعادة إحياء المنافسة على لقب البطولة.

بيراميدز ولزمالك



فى سياق متصل، شهد الموسم الجارى تألقاً ملحوظاً لأجانب نادى الزمالك، ساهم بشكل كبير فى حصد الانتصارات للقلعة البيضاء، وباتوا يشكلون مصدر إزعاج للمنافسين، حيث يمتلك الزمالك أكثر من لاعب أجنبى مميز مثل فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، مثلوا قوة هجومية خارقة للفريق الأبيض فى مسابقة الدورى العام.

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فرجانى ساسى هو اللاعب الأبرز والذى أصبح معشوق الجماهير الزملكاوى منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض فى صيف 2018، ومنذ ذلك التاريخ ثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق، وشارك فى 69 مباراة مع الفريق الأبيض، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 9 آخرين، بينما فى الموسم الجارى سجل ساسى 3 أهداف وصنع مثلها.

ويعتبر ساسى أغلى لاعب فى قائمة الزمالك بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون يورو، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية بعد أزمة كورونا.

أما أشرف بن شرقى فانصم إلى القلعة البيضاء فى بداية الموسم الجارى، وشارك بن شرقى فى 31 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 19 هدفاً للفريق الأبيض منذ انضمامه إلى الفريق، وتبلغ القيمة التسويقية لبن شرقى حوالى 800 ألف يورو.

انضم محمد أوناجم إلى نادى الزمالك فى بداية الموسم الجارى، وشارك المغربى فى 32 مباراة مع الزمالك سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين، وبلغت قيمته التسويقية 620 ألف يورو.