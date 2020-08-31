شكرا لقرائتكم المقاولون يغلق صفحة الهزيمة من الجونة ويبدأ دراسة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الهزيمة من الجونة بثنائية نظيفة، من أجل الاستعداد لخوض مباراة المصرى المقرر إقامتها بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعاد لاعبو ذئاب الجبل إلى القاهرة تمهيداً لبدء الاستعدادات للقاء الفريق البورسعيدى، حيث طالب عماد النحاس اللاعبين بضرورة استعادة طريق الانتصارات للبقاء فى المنافسة على مركز متقدم بالمربع الذهبى.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، حيث يخوض الأساسيين تدريبات استشفائية للتغلب على ضغط المباريات.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالأسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون اليوم السابع: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادى وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.