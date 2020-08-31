شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك.. عمر جابر صديق الأمس ومنافس اليوم يتحدى فريقه القديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بيراميدز ضد الزمالك..عمر جابر



قمة كروية جديدة فى الدوري المصري ستجمع بيراميدز ونظيره الزمالك على استاد الدفاع في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في يوم الخميس القادم 3 سبتمبر ،الفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة، 2020.





بيراميدز ضد الزمالك



وتعتبر هذه المباراة قمة من نوع خاص وتحدى لكلا الفريقين حيث تكمن أهمية المواجهة للفريقين على حسم صراع المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، حيث يتساوي بيراميدز صاحب المركز الثاني مع الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 45 نقطة لكل منهما، غير أن فارق الأهداف فى صالح الأهرام،

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من جهته تحدى عمر جابر ابن نادى الزمالك فريقه القدم حيث يعتبر اللاعب صدق الأمس ومنافس اليوم والذى أكد على أهمية الفوز على الزمالك لتأمين وصافة الدورى، حيث أشاد لاعب نادى بيراميدز، بأهمية الفوز الذى حققه فريقه على أسوان بهدفين مقابل هدف فى مشوار الفريق ببطولة الدورى ونحو تحقيق هدفه الرئيسى وهو الفوز بجميع مبارياته بالمسابقة والاحتفاظ بالمركز الثانى فى جدول الترتيب، فى ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عمر جابر في تصريحات للمركز الإعلامى بنادى بيراميدز، أنه سعيد للمشاركة الأساسية فى تشكيل بيراميدز بعد غياب بسبب الإصابة التى جاءت فى توقيت صعب خلال فترة الإعداد وجعلته يبتعد عن المباريات الماضية، ولكنه تعافى تماماً واجتهد فى التدريبات، ويسعى بقوة لأن يصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية مع توالى المشاركة.

وتحدث عمر جابر عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك مؤكدا أنها مواجهة صعبة أمام فريق قوى ومحترم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجماهير عريضة، وفى ظل وجود منافسة قوية مع بيراميدز على المركز الثانى تكون مباراة منتظرة وغاية فى القوة مثل جميع مباريات الفريقين فى آخر موسمين، وبيراميدز مهتم فقط بالفوز سعيا لتأمين المركز الثانى والابتعاد فى جدول الترتيب.

واختتم نجم بيراميدز تصريحاته بأن الفريق يسير خطوة بخطوة فى الدورى والتقدم بجدول الترتيب قبل أن يبدأ التركيز الأكبر فى مشواره بكأس الكونفدرالية والحلم الأكبر نحو حمل اللقب القاري.