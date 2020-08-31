شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. محمود علاء جاهز لقيادة دفاع الأبيض فى معركة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بيراميدز ضد الزمالك

أكد محمود علاء، مدافع الزمالك، جاهزيته لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري، رغم إصابته بجرح في الرأس، حيث تعرض للإصابة بجرح في الرأس، خلال مباراة الزمالك وإنبي، مساء الأحد، وتدخل طبيب الفريق؛ لإيقاف النزيف.

ونشر المدافع الدولي علاء تغرّيدة عبر حسابه على موقع التدونيات القصيرة "تويتر"، يؤكد فيها جاهزيته للمباراة القادمة وهى مواجهة بيراميدز المقبلة، والتي ينتظرها الجهاز الفني واللاعبون، لاستعادة المركز الثاني.

بيراميدز ضد الزمالك



ويلتقي الزمالك منافسه بيراميدز مساء الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز، فى معركة كروية جديدة فى الدوري المصري ستجمع بيراميدز ونظيره الزمالك على استاد الدفاع في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في يوم الخميس القادم 3 سبتمبر ،الفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة، 2020.





بيراميدز ضد الزمالك



وتعتبر هذه المباراة قمة من نوع خاص وتحدى لكلا الفريقين حيث تكمن أهمية المواجهة للفريقين على حسم صراع المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، حيث يتساوي بيراميدز صاحب المركز الثاني مع الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 45 نقطة لكل منهما، غير أن فارق الأهداف فى صالح الأهرام.

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استكمل محمود علاء، مدافع الزمالك، بضمادة رأس حيث قام بالاستعانة برباط طبى حول رأسه لاستكمال المباراة بعد اصطدامه مع أحد مدافعى إنبى خلال أحد الكرات المشتركة فى اللقاء، وذلك خلال الكرة العرضية التى نجح من خلالها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام إنبى، في الدقيقة 73 من عمر المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.