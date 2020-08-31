شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. 3 سيناريوهات أمام كارتيرون لتعويض غياب طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين 3 سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، عن مواجهة بيراميدز، التى ستجمع بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

وكان طارق حامد حصل على الإنذار الثالث له خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة إنبى، التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

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ويُعد السيناريو الأول لدى الفرنسى كارتيرون هو تجهيز محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، لتلك المواجهة بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية والتى قال عنه كارتيرون أنه ليس متأكدًا من جاهزيته بنسبة 100% من الناحية الفنية والبدنية وهو ما سيحسم بشكل أوضح خلال تدريبات الفريق قبل المواجهة المقبلة، بينما يأتى السيناريو الثانى بإعادة الدفع بواحد من الثانى أحمد سيد زيزو أو يوسف أوباما، بجوار التونسى فرجانى ساسى، فى خط الوسط، خاصة أنه سبق وحدث بالاعتماد على واحد من الثنائى عندما غاب طارق حامد من قبل، فيما يُعد السيناريو الثالث هو الاعتماد على واحد من اللاعبين الناشئين حيث يفاضل كارتيرون بين واحد من الثنائى ياسين مرعى ومحمد حسام بيسو، لشغل مركز الوسط بجوار ساسى.

ويرغب الزمالك فى الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراعًا خاصًا على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقين فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.