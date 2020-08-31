شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطلق حملة "تصدوا معنا" تلبية لدعوة الرئيس السيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستلبى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح المشروعات الكبرى وكلمته لشباب مصر بإطلاق حملة تصدوا معنا عبر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى مع هاشتاج" تصدوا معنا".

وقال صبحى خلال الحوارات الفكرية بالوزارة: "نحن معكم والقيادة السياسية معكم فتصدوا معنا لاى فساد أو مخالفات على كل المستويات.

وتستضيف وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد المنعم عمارة ضمن سلسلة الحوارات الفكرية " اتكلم " وتواظب الوزارة على عقد حوارات بين الشباب والمسئولين سواء السابقين أو الحاليين فى جميع المجالات.

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلى اللجنة المنظمة.

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كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة إلى صالات التدريب، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.

وتناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذى بلغ عددهم 6 الاف متطوع تقدموا للمشاركة فى التطوع للبطولة.

من جانبه شدد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا أن المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى فى كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.

وأكد حسين لبيب مدير البطولة انه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتى تم تصنيعها بأحد الدول الأوروبية والتى سيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة والمقرر له فى الخامس من سبتمبر 2021.