تاريخ مواجهات حرس الحدود والمقاصة قبل مواجهة اليوم

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جدة - عمرو شويل يلتقى حرس الحدود فى تمام الخامسة عصر اليوم الأثنين مع نظيره مصر المقاصة على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب حرس الحدود والمقاصة فى جدول الدوري



ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

*تاريخ مواجهات حرس الحدود ومصر المقاصة



تاريخيا يلتقى الفريقان للمرة رقم 13 فى تاريخ الدوري، وتعود مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى إلى صعود مصر المقاصة مطلع موسم 2010/2011، عندما التقيا فى الجولة الرابعة فى العاشر من نوفمبر 2010 بالفيوم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، سجل حسين حمدى من ضربة جزاء للمقاصة بعد 6 دقائق، وتعادل أحمد عيد عبدالملك للضيوف فى الدقيقة 13.

عبر 12 مواجهة سابقة، حقق حرس الحدود فوز وحيد، بينما تفوق مصر المقاصة 3 مرات الأولى فى الدور الثانى فى 2 مايو 2011 بالمكس بهدف دون رد سجله سامح العيداروسي، والثانى بنفس النتيجة فى 26 يناير 2016 بهدف محمد ميدو جابر، والثالث العام الماضى بثلاثية نظيفة سجلها الثلاثى الأفريقى باولن فوافي، وجون أنتوي، وإيريك تراوري.

فى حين انتهت 8 مباريات بالتعادل، منها 5 بنتيجة 1/1، وتعادليين سلبين.



وانتهت مباراة الدور الاول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السلام فى 26 نوفمبر 2019، سجل ثنائية الحدود عمرو الحلوانى وأحمد شرويدة وسجل هدف المقاصة إيدو موسيس.

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*حليم يبحث عن موصلة الاداء الجيد وجلال يطالب بتصحيح الاوضاع

وطالب محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد فى المباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة إستغلال الفرص لحسم اللقاء مبكراً لاسيما أن الفريق أهدر ركلتى جزاء أمام زعيم الثغر بالجولة الماضية لو أحسن أستغلالهم كان سيفوز بالمباراة فى المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بتصحيح الأوضاع بعد الخسارة بثلاثية فى الجولة الماضية لمواصلة خطة الهروب من شبح المراكز المتأخرة فى جدول المسابقة المحلية.

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود ومصر المقاصة



ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المقاصة مكون من :" أحمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبيني، خالد سامى، مصطفى مارسيلو، أيوب بن مشارك، أحمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، إبراهيم كونيه، جريندو عبداللطيف، ونانا أنتوى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الحدود مكون من: "محمود حمدي،حسنى فتحى ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحى،مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم،شميلس بيكلى وعمرو مرعى".