شكرا لقرائتكم الحارس التشيلي برافو يحمي شباك ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو عقداً مع ريال بيتيس الإسباني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي مساء الأحد.

وقال بيتيس في بيان: توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو ليصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز البيت الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021 بعدما وقع عقدا لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية.

وكان عقد برافو البالغ 37 عاما قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي الذي يدافع عن عرينه راهنا الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

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وسيلعب برافو في بيتيس تحت اشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني، وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014) وبرشلونة (2014-2016).

ويملك برافو سجلا لامعا، بعد احرازه لقب كوبا أميركا مرتين (2015 ،2016)، الدوري والكأس في إسبانيا مرتين مع برشلونة والدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي.

وانضم برافو الذي خاض 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، إلى بيتيس الذي عانى كثيرا الموسم الماضي لعدم الهبوط الى الدرجة الثانية واهتزت شباكه ستين مرّة.

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