تصفيات "دوري الأبطال" تضع بنفيكا في مواجهة باوك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت يوم الاثنين، فريق بنفيكا البرتغالي المتوج باللقب مرتين في مواجهة باوك اليوناني على ملعب الأخير، كما يخوض البطل السابق ريد ستار بلغراد الصربي بطل أوروبا عام 1991 مباراته في الدور نفسه خارج أرضه أمام ميتييلاند الدنماركي.
وستحسم مواجهات الدور الثالث من التصفيات أيضا من مباراة واحدة بينما يقام الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب. وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا التغيير في التصفيات نظرا لضيق الوقت المتاح أمام منافساتها في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما تقام جميع المباريات بدون جماهير.
ويشهد أيضا الدور الثالث، الذي تقام مبارياته يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، لقاء فيرينكفاروسي بطل المجر مع دينامو زغرب الكرواتي ودينامو كييف الأوكراني مع ألكمار الهولندي.
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