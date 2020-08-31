شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي لاعب العام في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختارت مجلة "كيكر" الألمانية روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للقب لاعب العام في ألمانيا واختارت هانزي فليك، المدير الفني للنادي البافاري، للقب مدرب العام، وبرنيله هاردر، لاعبة نادي فولفسبورغ، لاعبة العام.

وحصل اللاعب البولندي، 32 عاما، في التصويت الذي أجرته مجلة "كيكر" بين الصحفيين الرياضيين على 276 صوتا بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتا) وجوشوا كيميش (49 صوتا).

ويأتي فوز ليفاندوفسكي بلقب "لاعب العام في ألمانيا" خلفا لماركو رويس، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الذي فاز بها في العام الماضي، وبهذا يكون ليفاندوفسكي أول لاعب أجنبي يفوز بها بعد البلجيكي كيفين دو بروين الذي فاز بها في عام 2015.

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وأعرب ليفاندوفسكي عن " اعتزازه الشديد" بالجائزة وقال إن الآمال المعلقة عليه تجعله يرفع من أدائه "وأحاول في كل عام أن أتخطاها"، وكان ليفاندوفسكي قد فاز في الموسم المنصرم بلقب أحسن هداف في الدوري (34 هدفا)، كما أحرز في بطولة دوري أبطال أوروبا 15 هدفا، بالإضافة إلى ستة أهداف أحرزها في بطولة كأس ألمانيا.

وأضاف ليفاندوفسكي:" لقد عملت بجد من أجل أدائي هذا، وأداء الفريق بأكمله، الذي لعب بشكل ممتاز سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. وكان ليفاندوفسكي قد فاز في بلاده بجائزة لاعب العام ثماني مرات.

وجاء فوز فليك، 55 عاما، بجائزة مدرب العام، موافقا للتوقعات، حيث استطاع فليك تحقيق الثلاثية مع بايرن في الموسم المنصرم وفاز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا. وكان فليك تولى تدريب بايرن في نوفمبر الماضي خلفا لنيكو كوفاتش.

وحصل فليك على 223 صوتا بفارق كبير عن يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي الذي حصل على 164 صوتا فيما حصل كريستيان شترايش، مدرب نادي فرايبوغج على 40 صوتا فقط. وقال فليك إن اختياره لهذا اللقب يعد "تكريما لكل فريقي التدريبي".