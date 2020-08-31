الأهلي يكشف عن مدة غياب عمرو السولية بسبب إصابة الأمامية

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مدة غياب نجم خط وسط الفريق، عمرو السولية، عن التدريبات والمباريات بسب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.
وقال الجهاز الطبى بالأهلي إن السولية سيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن 15 يوماً بعد إصابته بتمزق بسيط فى العضلة الأمامية.
وسيغيب السولية عن الأهلى في مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير.
وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة المصري التي أقيمت السبت الماضي على ستاد برج العرب في الجولة رقم 23 من بطولة الدوري، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين.
يشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة، ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ45 نقطة.
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