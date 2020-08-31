ميدو يوجه رسالة نارية لـ مرتضى منصور: "فتح الصدر بيودي في داهية وما فيش كبير ومبارك ورجالته اتحبسوا"

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عدد من الرسائل النارية لمرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بسبب تصريحاته التي أدلى بها أمس الأحد عبر فضائية نادي الزمالك، قائلًا: “إن فتح الصدر بيودي في داهية وأنت أكتر واحد عارف كده”.



وتابع: “أذكر المستشار مرتضى منصور بإن اللي دخلك في مشاكل كبيرة في 2005 هما المطبلاتيه اللي كانوا حواليك اللي كانوا بيحاولوا يستفيدوا منك وكانوا بيصدرولك المشاكل مستغلين طبيعة شخصيتك..انت عملت حاجات كويسة كتير ماتخليش الناس اللي بتستفيد من نادي الزمالك بس وتمص دمه تحاول توقعك مرة تانية”.

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وواصل:”‏وجودك على رأس ادارة نادي الزمالك مهم جدا في التوقيت الحالي وحتى في المستقبل القريب!! وجودك صداع في راس الناس اللي بتحاول تهد نادي الزمالك منذ سنوات!! لازم تحافظ على مكانك بابعاد اصحاب المصالح من حولك من يعطوك النصيحة الخطأ ويقولون لك نعم وامين فقط من اجل مصالحهم الشخصية”.

واسترسل ميدو: “‏فتح الصدر بيودي في داهية وانت أكتر واحد عارف كده.. مفيش حد كبير في البلد دي وأنت أكتر واحد عارف كده!! حسني مبارك الله يرحمه ورجالته كلهم اتحبسوا، تاني خلي بالك لازم يكون حواليك على الأقل واحد بيقولك لا ده غلط.. نصيحتي ليك أنا عارف إنه ابنك الصغير بس دائما قبل ما تتحرك اسمع كلام أمير”.