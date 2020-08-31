شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم إبراهيم بائع الفريسكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة تكريم إبراهيم بائع الفريسكا الشهير والذى كشف عن حصوله على 99:6% بمرحلة الثانوية العامة المقرر التحاقه بكلية الطب. وقال أشرف صبحى خلال الحوارات الفكرية التى تقيمها الوزارة الآن تحت شعار "اتكلم"، إنه سيكرم الطالب إبراهيم بعد حصوله على مجموع كبير فى الثانوية العامة، والذى أعلن عن رغبته الالتحاق بكلية الطب والتخصص فى الجراحة العامة .

وضرب "إبراهيم" بائع الفريسكا مثلا رائعا فى الاعتماد على النفس، حيث يعمل بائع فريسكا مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفريسكا على كتفيه لكى يتكسب قوت يومه.

وتداول رواد موقع تويتر "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، أعلن خلاله حصوله على مجموع 99.6 % ومن المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى، وأشادوا بذلك الشاب ورغبته فى تحقيق هدفه.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأحد الشباب يبيع فريسكا، سجله أحد المواطنين فى إحدى قرى الساحل الشمالى.

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إبراهيم عبد اللطيف شاب حصل على 99.6% فى الثانوية العامة بدأت القصة بتسجيل فيديو من أحد رواد قرية سياحية لبائع الفريسكا عندما شاهد شجاعته وابتسامته فى بيع الفريسكا وأراد أن يوثقها ورفعها على الفيس بوك.

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على الفيس بوك وحقق ملايين المشاهدات فى فترة قليلة وأصبح ترند.

أكد الشاب أن حلمه دخول كلية الطب جامعة الإسكندرية تخصص الجراحة العامة.

وكان إبراهيم متفوقا فى دراسته طوال حياته وليس فى الثانوية العامة فقط. ولم يعتمد على الدروس الخصوصية سوى فى بعض المواد الصعبة طوال حياته، وكان يكتفى بالمذاكرة وحفظ وفهم الدروس فى الحصص المدرسية.