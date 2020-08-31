شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم عمارة: درست مع كلينتون بنفس الجامعة ولما بقيت محافظ اشتريت بدلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، أنه درس فى نفس الجامعة التى درس فيها بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، ووقتها حضر الرئيس جيمى كارتر وأجرى حواراً معه وسأله عن الفرق بين الإدارة والقيادة.

ووجه عبد المنعم عمارة النصيحة للشباب بأنه لابد من التفرقة بين المدير والقائد خلال حواره مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم"، بأنه كان فى مرحلة الثانوية يريد أن يكون مذيعا وسفيرا وتقدم للاختبارات فى الإذاعة لكنه أخفق.

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وأضاف عمارة أنه عندما علم باختياره محافظاً للإسماعيلية اشترى بدلتين جديدتين بالإضافة إلى حذاءين حتى يكون مستعداً للمنصب الجديد ويظهر بما يليق به.

وأشار عمارة إلى إعجابه بشخصية الرئيس الراحل أنور السادات، موضحا أنه لم يكن وسيما لكنه كان أنيقا، ووجه له سؤالا عن البدل التى يرتديها وأين يفصلها، فقال الرئيس الراحل "من الخارج"، فقرر تفصيل البدل فى الأوبرا تشبه بدل الرئيس الأسبق.

وتطرق عمارة إلى حياته الشخصية قائلا، "والدتى توفيت وأنا فى الثامنة من العمر وقامت جدتى بتربيتى، وتأثرت بمدرس مادة الفلسفة لذلك درس المادة فيما بعد" .