شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد عبد الوهاب تحكى كواليس زيارته فى الحلم وأمنية الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت والدة محمد عبد الوهاب، نجم النادى الأهلى الراحل، عن أبرز سماته الشخصية فى مسيرته القصيرة بالملاعب حتى خلدت ذكراه فى قلوب عشاق القلعة الحمراء، وقالت والدة النجم الراحل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كان إنسان نضيف ما بيحبش يعمل مشاكل مع حد، وأقوله أحسبك عند الله فى منزلة كويسة، ولعلها تكون الفردوس الأعلى، وربنا يجعلنى من الصابرين ويلحقنى بك، الشارع اتسمى باسمه ولكن رجعوا قالولنا إنه قرار شرفى، وأتمنى يبقى فى حاجة باسمه".

وأضافت والدة عبد الوهاب، "سيد عبد الحفيظ قدملى هدية فى عيد الأم، وحب الناس لمحمد أحسن عند ربنا من أى حاجة، وعزائى فى فقدانه، وربنا ألهمنى الصبر، وكابتن سيد بيزورنى على طول وبيسأل عليا هو وزوجته لأنه إنسان وفى".

واختتمت والدة نجم الأهلى الراحل حديثها قائلة، "كل أسبوع أزور قبر محمد وأقرأ له القرآن، وبحس إنه بيسمعنى، وشوفته فى الحلم ومعاه واحد صاحبه وطالعين مكان كبير وأبيض والحيطان منزله مياه".

وفى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

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محمد عبد الوهاب ولد بمحافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.

لكن كافأه القدر بإصابة "جيلبرتو" فى مباراة مع النجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعاده عن المستطيل الأخضر لفترة كبيرة، ودخل عبد الوهاب بديلا بعد مرور عشر دقائق فقط من البداية، واستغل اللاعب الراحل الفرصة وقدم أداءً مبهراً تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسنى هدفاً من بين ثلاثية الأهلى يومها، ونال استحسان مدربه البرتغالى، وبات عبد الوهاب لاعبا مهما فى صفوف الأهلى ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

ومن الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله، "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".