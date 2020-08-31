شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى وأبو ريدة وشريف عبد الفضيل يحيون ذكرى وفاة عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مجدي عبد الغنى لاعب النادى الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذكرى الـ 14 على رحيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب، ونشر صورة لعبد الوهاب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" خلال مشاركته فى إحدى مباريات المنتخب أمام كوديفوار، وعلق قائلا، "الذكرى الـ 14 على رحيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب .. لا تنسوه من صالح دعائكم".



مجدى عبد الغنى على تويتر

وحرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، على إحياء ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب بمشاركة صورته بقميص المنتخب على حسابه بـ"تويتر"، وعلق قائلا، "قبل 14 عاما فقدت الكرة المصرية أحد أبنائها المخلصين رحم الله الخلوق محمد عبد الوهاب".



هانى ابو ريدة على تويتر

كما وجه شريف عبد الفضيل، مدافع النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة مؤثرة في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب قائلا، "سيظل خالدا فى قلوبنا وعالقا بأذهاننا لأنه أعلى من قيم الأخلاق والانتماء لأنه محمد عبد الوهاب".



شريف عبد الفضيل على تويتر

وفى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

Advertisements

محمد عبد الوهاب ولد بمحافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.