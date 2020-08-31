شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يثير القلق فى الأهلى بعد سفره لتجديد جواز السفر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تأكيد المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، فى فيديو له أنه سافر لمسقط رأسه لتجديد جواز سفره بعد حصوله على إذن وأنه بصدد العودة للقاهرة خلال الأيام المقبلة للانتظام فى تدريبات الفريق، إلا أن هناك حالة من القلق انتابت إدارة الأهلى بشأن اللاعب خلال الساعات الماضية.

لمعرفة سبب قلق الأهلى بسبب ديانج من هنا

واستفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن موعد انتظام المالي اليو ديانج فى تدريبات الفريق بعد غيابه عن مباراة المصرى البورسعيدى والتى أقيمت السبت وحسمها الفريق بهدفين نظيفين بداعى الإيقاف، قبل مواجهة وادى دجلة التالية فى مسابقة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى الأربعاء على أقصى تقدير استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، فى الوقت الذى وجه عبد الحفيظ تحذير شديد للاعب بعدم التأخر فى الوصول تجنباً لتوقيع عليه غرامة كبيرة.

Advertisements

من جانبه أكد أليو ديانج أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، مشدداً على أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة الأهلى والمصريفضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة التى تقام يوم الجمعة القادم فى الدوري.

وأضاف أن إيقافه عن مواجهة المصرى فى الأسبوع الـ23 عقب حصوله على بطاقتين صفراوين فى مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفنى والإدارى للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر، واختتم ديانج حديثه بالتأكيد على عودته فى الوقت المحدد سلفا مع مدير الكرة، للمشاركة فى تدريبات الفريق التحضيرية قبل مباراة وادى دجلة فى الدوري.