شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق حملة "تصدوا معنا" لمواجهة التعديات على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستطلق حملة "تصدوا معنا" عبر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى مع هاشتاج "تصدوا معنا"، لمواجهة التعديات على أراضى الدولة وجميع المخالفات على كل المستويات.

وتستضيف وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد المنعم عمارة ضمن سلسلة الحوارات الفكرية "اتكلم"، ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها الوزارة بين الشباب والمسئولين سواء السابقين أو الحاليين فى جميع المجالات.

أشرف صبحي و عبد المنعم عمارة

أشرف صبحي و عبد المنعم عمارة أشرف صبحي و عبد المنعم عمارة Advertisements

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021، فى الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلى اللجنة المنظمة.

كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة الى صالات التدريب، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.

وتناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذى بلغ عددهم 6 الاف متطوع تقدموا للمشاركة فى التطوع للبطولة.

من جانبه شدد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا ان المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى فى كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.

وأكد حسين لبيب مدير البطولة أنه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتى تم تصنيعها بأحد الدول الأوروبية والتى سيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة والمقرر له فى الخامس من سبتمبر 2021.