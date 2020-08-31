شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يخضعون لتحليل كورونا غداً استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لتحليل الدم للكشف عن فيروس كورونا غداً الثلاثاء، وذلك قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نظيره المصرى البورسعيدى، والتى تقام فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يتطلع عماد النحاس مدرب المقاولون، إلى استعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة من الجونة فى المباراة الأخيرة.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولين العرب، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك مع اللاعب محمد مجلى نجم الفريق الذى تألق فى المباريات الأخيرة.

وأوضح فتحى أنه حتى الآن لا يوجد أى جديد بخصوص اللاعب محمد مجلى، لافتا إلى أن المعتاد بالفعل ظهور شائعات عن انتقال أى لاعب متألق ووجود مفاوضات معه من جانب الأهلى أو الزمالك، مشددا على أن عقد اللاعب مع المقاولين ما زال ممتدا.

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وعن إمكانية موافقة النادى على بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، أكد فتحى أن هذا الأمر يتوقف على طريقة المفاوضات وعلى قيمة التعاقد وعلى الفريق الذى يرغب فى ضم اللاعب.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولين العرب أن الفريق لديه إصرار شديد على الاستمرار داخل المربع الذهبى وتحديدا مركز متقدم يساعدنا فى خوض منافسات إحدى البطولات الأفريقية بعد غياب طويل.

وأشاد فتحى بقدرات المدرب عماد النحاس المدير الفنى للفريق، الذى يواصل نجاحاته مع الفريق ويسير بخطى ثابتة، ونجح في إدارة مجموعة لاعبين مميزين ينفذون تعليماته بامتياز.