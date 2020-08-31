شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحدد 31 أكتوبر موعدا لإجراء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، 31 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الجمعية العمومية للاتحاد لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، كما حدد مسئولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى 5 نوفمبر موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية تحت 20 سنة للموسم الجديد 2020 / 2021 المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.

كما حدد مسئولو اتحاد السلاح 12 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى رجال وسيدات للموسم المحلى الجديد و 22 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق بطولة كأس مصر للعمومى للرجال والسيدات على صعيد جميع الأسلحة فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد السلاح أماكن إقامة منافسات الموسم الجديد لاحقا بعد الحصول على موافقات الصالات المستضيفة.

واستقر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، على انطلاق الموسم المحلى الجديد 17 سبتمبر المقبل ببطولة كأس مصر تحت 20 سنة لجميع الأسلحة، حيث تم تحديد هذا الموعد من أجل إعطاء فرصة للأندية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد للموسم الجديد بعدما كان مقترحا أن ينطلق الموسم الجديد مبكرا فى أغسطس .

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