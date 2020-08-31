شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما استغل على ماهر بطء نجيب لإقصاء الأهلى من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع مباراة الأهلى والأسيوطى فى بطولة كأس مصر موسم 2018 وبالتحديد فى دور الثمانية، وهى المباراة التى توقع الجميع أن يفوز بها الأهلى بعدد وافر من الأهداف، ولكن انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبياً، ولاحظ على ماهر المدير الفنى للأسيوطى وقتها أن دفاع الأهلى، خصوصا محمد نجيب، يعانى من البطء الشديد.

وفى الشوط الثانى قرر على ماهر الدفع بالبديل عمر كمال عبد الواحد، والذى يلعب أساساً فى مركز الظهير الأيمن إلا أنه طالبه باللعب فى مركز المهاجم لاستغلال سرعته ومنحه تعليمات اللعب على نجيب واستغلال حالة البطء، وطالب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأسيوطى حال تلقيه أى كرة يقوم بلعبها خلف محمد نجيب لعمر كمال لينجح الأسيوطى فى إحراز هدف الفوز بهذه الطريقة ويُقصى الأهلى ويصعد لدور الأربعة لبطولة كأس مصر.