صحيفة إسبانية: مانشستر سيتي يستعد لتقديم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد بالفعل لاحتمالية ضم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والذي ارتبط بالانتقال إلى ملعب الاتحاد بعد إعلان رغبته في مغادرة كامب نو خلال الصيف الجاري.

وأعلن اللاعب الأرجنتيني رغبته في الرحيل عن برشلونة بشكل رسمي، إلا أن إدارة النادي الكتالوني طالبت البالغ من العمر 33 عامًا بدفع قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بقيمة 700 مليون يورو وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين لتبدأ الخلافات.

في حالة تم الاتفاق على خروج ميسي من برشلونة، فإن أقرب الأندية التي ارتبطت بالتعاقد مع صاحب الـ33 عامًا هو مانشستر سيتي نظرًا لتواجد بيب جوارديولا (مدرب ميسي السابق في برشلونة) على رأس الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، بجانب العلاقة الوطيدة بين ليو ومواطنه سيرخيو أجويرو مهاجم سيتزنز.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيتي يتابع الأمور عن كثب، وينتظر وصول الطرفين (ميسي وبرشلونة) لحل لإنهاء الأزمة بشكل ودي دون اللجوء إلى المحكمة.

وأضافت "سبورت" أن جوارديولا طلب بالفعل من أحد المنتجين تجهيز مقطع فيديو يوثق خلاله مسيرة ميسي المهنية تحسبًا لعرضه عند تقديمه كلاعب في صفوف مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني أيدت أمس الأحد موقف برشلونة في حقه بمطالبة بميسي بدفع قيمة الشرط الجزائي.