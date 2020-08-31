حوار الخليج 365.. حفيظ دراجي: 4 لاعبين هم الأفضل عربيا.. ومحرز لم يُظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

هو واحد من أشهر المعلقين على مستوى العالم العربي، كثيرًا ما ظهرت مشاعره مع المنتخب الجزائري فالأمثلة عديدة لعل أبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمصر خلال العام الماضي، هنا الحديث عن المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

دراجي كان لديه العديد من المواقف والأراء لعل أبرزها زيارته للنادي الأهلي خلال تواجده في مصر بالعام الماضي، إلى جانب مساندته الدائمة لمنتخب بلاده في مختلف الأحداث سواء كانت قارية أو عالمية.

"الخليج 365" تواصل مع المذيع الأشهر في الساحة العربية للحديث معه عن تفوق المنتخب الجزائري في النسخة السابقة من كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب صراع النجمين محمد صلاح ورياض محرز ورأيه في الدوري المصري.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- من وجهة نظرك، ترى ما أسباب تفوق المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟

واحد من أسباب تفوق المنتخب الجزائري هو المدرب جمال بلماضي، لو نعود للوراء لسنوات قليلة من قبل سنجد نفس التشكيلة لكن الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري عاش وضعًا غير مستقرًا سواء بقصد أو بدون قصد من بعض المحللين والإعلامين، تواجد جمال بلماضي في تلك الظروف الصعبة كان إعادة الإحياء في المنتخب، أعتقد أن دوره كان كبيرًا جدًا سواء كان من الناحية النفسية والذهنية وبعدها الفنية لأن بعد رحيل المدرب الفرنسي كريستيان جوركوف لم نشهد تنظيمًا ولعبًا وروحًا بمستوى بهذا الشكل، بلماضي جعل المنتخب ينتقل من الأرض للسماء في ظرف سنة واحدة ليتوج بكأس الأمم الأفريقية في حضور أقوى الفرق الأفريقية بجانب إقامة البطولة في مصر، أعتقد أن الفضل يعود من الدرجة الأولى للمدرب جمال بلماضي بعدما خاض المنتخب الجزائري سبع مباريات بشكل رائع.

- لماذا نرى تفوق الجزائر على صعيد المنتخبات في الفترة الماضية واختفاء الأندية في الساحة الأفريقية؟

الأندية الجزائرية لا تمتلك ثقافة الأندية المصرية والتونسية والمغاربة ونادي مثل تي بي مازيمبي الكونغولي وهيّ ثقافة المنافسة والتتويج بالأندية القارية، هذه المنافسة تتطلب تقاليد وثقافة وهذا متواجد بشكل كبير على مستوى الأندية في مصر وعلى مستوى المنتخب أيضًا، في الجزائر الأمر صعب لأسباب مادية أيضًا سوء استغلال أو سوء المرافق الموجودة بجانب الإعلام والجماهير لهما دور سلبي كبير، ممكن أن نرى منافسة بعض الشيء وتحديدًا من فريق وفاق سطيف أو اتحاد العاصمة الجزائري بعد وصوله لدور الأربعة في نسخة (2017)، لكن التألق هنا فهو تألق (ظرفي) فقط لا يستند على العمل الطويل، وبالتالي على مستوى القاري لا يحسب للأندية الجزائرية أي حساب وهذا شيء عادي.

من الصعب تقييم هذا الموسم نظرًا لتوقف المسابقات ثلاثة شهور لكن يبقى محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي من أفضل اللاعبين العرب، وأيضًا يتواجد لاعبين عرب تألقوا مع أنديتهم العربية سواء كان في أسيا أو أفريقيا لكن يبقى بالنسبة لي التألق الكبير على المستوى الأوروبي وفي أكبر النوادي، أعتقد أن الموسم الماضي لم يحمل أي جديد أو يبرز نجوم جدد.

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- من وجهة نظرك ما هو اللاعب الأفضل بالمقارنة بين محمد صلاح ورياض محرز؟

مثلما قال محرز ومرة قالها أيضًا صلاح أذكر مرة أن المقارنات تكون بين الجماهير والإعلام، بالنسبة لي لا أقارن بين اللاعبين كل واحد لديه وزنه وقيمته حتى من يقارن بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أعتقد أنها مقارنة غير لائقة كلاهما مبدعان وكل لاعب له بصمة على فريقه ومنتخب بلاده.

- هل ترى من وجهة نظرك أن رياض محرز ظُلم بعدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

لا لم يُظلم، تتويجه في السابق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بسبب حصوله على الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي ثم أكد ذلك بالفوز باللقب مرة أخرى مع مانشستر سيتي، صحيح رياض محرز لا يلعب كثيرًا مع السيتي والجماهير محرومة من المتعة التي يقدمها محرز، لكن لو كان محرز انتقل إلى ناد آخر لم يكن سيفوز بهذه الألقاب من الممكن أن يلعب لكن لن يحقق هذه الألقاب الكثيرة التي حققها مع سيتي، لكن أنصح محرز بالانتقال إلى فريق آخر لكي نستمتع بمهارات محرز كل أسبوع من الممكن أن ينتقل إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو آرسنال أو توتنهام ومن الممكن أن يلعب لدوريات كبيرة أخرى في أوروبا.

- تعليقك على انتقال حكيم زياش إلى تشيلسي؟

زياش لديه إمكانيات كبيرة جدًا، صحيح أن الدوري الهولندي ليس مثل الدوري الإنجليزي لكن المهارة التي يتمتع بها زياش قد يبرزها أكثر في الدوري الإنجليزي ومع تشيلسي، أتوقع له كل الخير هذه هيّ المرحلة التي يحتاجها من خلال الوصول لمرحلة أكبر من الدوري الهولندي وأتمنى له كل التوفيق.

- خلال تواجدك في مصر كان لديك زيارة للنادي الأهلي.. تعليقك؟

زيارة لن أنساها طوال حياتي، لم أكن أتوقع تلك الحفاوة، كنت أريد اكتشاف هذا الكيان كان لديّ فكرة زيارتي للنادي الأهلي جاءت في ظروف رائعة بسبب فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية، رأيت أشياء سأحتفظ بها وتأكدت أن الأهلي ليس مثل الأندية الأخرى وهذ ما رأيته خلال زيارتي، سأسعد بزيارة أخرى والأهلي لديه معزّة كبيرة في قلبي مثل باقي الجماهير عشاق الكرة والمتعة لأنهم عشاق الأصالة.

- كيف تصنف الدوري المصري؟

بصراحة ما أثر فيّ كثيرًا هو عدم الحضور الجماهيري لأنه يعطي متعة كبيرة، لكن يبقى الدوري المصري واحدا من أفضل ثلاث دوريات في العالم العربي وأفريقيا بشكل عام، لكن لو حضرت الجماهير كان سيكون أفضل، أرى أن مشكلة الدوري المصري بسبب التأجيلات المتكررة لأسباب مختلفة، الدوري لا ينتهي تقريبًا عندما ينتهي الدوري يبدأ دوري جديد، أعتقد أن مشكلته الأساسية غياب البرمجة فهو يعتبر الدوري الوحيد الذي يلعب في الصيف، لمزيد من التنظيم سيكون الدوري المصري أفضل مثلما يحدث في أوروبا وبعض الدوريات العربية.

- من وجهة نظرك.. ما هو أفضل لاعب عربي في تاريخ أفريقيا؟

من الممكن أن نختار بين الجيل الحالي وتحديدًا بين محمد صلاح ورياض محرز أو جيل الخطيب ولخضر بلومي، من الممكن أن نعقد مقارنة بين محمد أبو تريكة وواحد من جيله، وبالتالي أفريقيا والعالم العربي لديهم العديد من النجوم واختيار لاعب واحد سنظلم الباقي، كل لاعب ترك بصمته وبالتالي المقارنات ليس جيدة علينا أن نقدر جميع نجوم العرب من حيث جهودهم التي قدموها خلال فترة لعبهم.