مدرب شباب برشلونة: ميسي كان كل شيء.. وعلينا الاستعداد للموسم المقبل بدونه

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

في برشلونة نجد أن الوضع أشبه بالزلزال والسبب رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ترك الفريق بعد خروج بموسم كارثي سواء من ناحية النتائج أو البطولات كان آخرها الإقصاء أوروبيًا بنتيجة كارثية على يد بايرن ميونيخ (8-2).

بيب مونوز سبق وأن كان في برشلونة من خلال العمل في الجهاز الفني للفريق الرديف لبرشلونة ومن قبله العمل في فريق الشباب تحت 19 عامًا داخل أكاديمية "لا ماسيا" وهيّ المدرسة الأهم داخل كتالونيا لتخريج أبرز اللاعبين والذي كان من الطبع أبرزهم ليونيل ميسي.

وتواصل "الخليج 365" مع بيب مونوز للحديث معه عن وضع برشلونة بعد أزمة رغبة ميسي في الرحيل بجانب مستقبل النادي الكتالوني إذا رحل نجم الفريق الأول إلى جانب التحديات التي تواجه المدرب الجديد رونالد كومان.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية حدثني عن مسيرتك كلاعب؟

بدايتي كانت من مسقط رأسي في تيراسا وهيّ مدينة قريبة من برشلونة، لعبت الكرة في فريق مدينتي حتى 18 عامًا ثم لعبت مع فرق أندية الدرجة الثالثة والرابعة قبل أن أنهي مسيرتي وأتجه للتدريب داخل برشلونة من خلال أكاديمية (لا ماسيا).

- وماذا عن تجربتك مع برشلونة؟

كنت مساعدًا في فريق 19 عامًا ببرشلونة بين فترتي (2011) وحتى (2015) وخلال هذه الفترة انتقلت للعمل كمساعد في الفريق الرديف للفريق الأول، وخلال مهمتي تم تصعيد العديد من اللاعبين للفريق الأول يأتي من أبرزهم أداما تراوري ومنير الحدادي وسيرجي سامبر وأليكس جريمالدو.

- كيف ترى تعيين رونالد كومان مدربا لبرشلونة خلفًا لكيكي سيتين؟

رونالد كومان هو أسطورة من أساطير برشلونة، لقد فعل كل شيء بالنسبة للنادي عندما كان لاعبًا، ولديه الخبرة الجيدة كمدرب، أعتقد أنه في الوقت الراهن سيقوم بالعديد من التغييرات داخل الفريق، وبرشلونة يعتبر من أكبر أندية العالم وفي حاجة إلى مدرب يتمتع بهذا النوع من الخبرات مثل كومان.

- من وجهة نظرك هل تعامل كومان في أزمة ميسي وسواريز بالشكل الأمثل؟

أعتقد أن الفترة الحالية ليست بالسهلة سواء على المدرب والنادي واللاعبين، في قضية سواريز على سبيل المثال كان يجب على كومان الحديث مع اللاعب وتقديم له الأسباب التي تدفعه أنه سيكون خارج حساباته في الموسم المقبل، في رأيي أن هذه الطريقة هيّ مسئولية المدرب، لذلك يجب أن تكون هذه المواقف وجهًا لوجه بين المدرب واللاعب.

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- وماذا عن وضع ميسي؟

أعتقد أن ميسي اتخذ قراره، القرار يعتبر صعبا بالنسبة لنا فهو لاعب نشأ في (لا ماسيا) وكان يرغب في إنهاء مسيرته في برشلونة، إذا قرر ميسي المغادرة نهائيًا يجب على الجميع احترام ذلك فهو أسطورة، وأفضل لاعب في العالم نظرًا لمساعدة النادي للوصول للتتويجات طوال مسيرته، قرار ميسي نهائي من وجهة نظري وبرشلونة يحتاج إلى الاستعداد للمواسم القادمة بدون ميسي.

- هل سيتأثر برشلونة إذا رحل ميسي؟

بالطبع، ميسي يعتبر كل شيء إنه ليس لاعبًا فقط في الفريق، بل هو اللاعب الرئيسي وسيعاني برشلونة من خسارة ميسي، في برشلونة دائمًا بنشعر بالاختلاف على أرضية الملعب بدون ليو إذا لو أصيب أو تعرض للإيقاف، والآن السؤال كيف سيكون برشلونة بدونه طوال الفترة المقبلة.

- السؤال الأهم هل يستطيع برشلونة إيجاد بديل لميسي؟

لا أحد يستطيع أن يحل محل أفضل لاعب في العالم، لا يوجد فرصة لذلك، أعتقد أن على إدارة برشلونة المحاولة في بناء فريق جديد مع لاعبين جديد ولاعبين من الأكاديمية، ولكن لا أحد يستطيع استبدال ميسي، في برشلونة عليهم الاعتماد على الأكاديمية بعد تصعيد تشافي وبويول وميسي وإنييستا بجانب عملهم مع مدرب يُعد الأفضل في العالم وهو بيب جوارديولا.

- عملت في برشلونة ومع الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو كيف تراه؟

خلال فترة تواجدي مع برشلونة وتحديدًا مع بارتوميو قام الأخير بالعديد من التغييرات في هيكل النادي على مدى السنوات الماضية، لكن العديد من التغييرات التي قام بها لم تكن جيدة وهذا ما ظهر في فريق الكرة الذي تأثر كثيرًا من قرارات بارتوميو.

- رأيك حول مستقبل برشلونة في الموسم المقبل؟

لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن أتمنى أن ينجح برشلونة ويكون مستعدًا للفوز بكل شيء، لكن نحن في حاجة إلى تنظيم الفريق من جديد وهذا ما أتمناه خاصة مع تغيير المدرب واللاعبين.

- في النهاية.. من وجهة نظرك هل يلجأ برشلونة للشباب أم شراء لاعبين من الخارج؟

على مدار التاريخ كان لدى برشلونة لاعبين من أكاديمية (لا ماسيا)، شباب الأكاديمية يشعرون بالنادي والقيم ويعرفون جيدًا مدى صعوبة الوصول للفريق الأول، لكن أرى النجاح المثالي هو شراء أفضل اللاعبين من الأجانب بجانب تصعيد الشباب، في النهاية الجمهور يريد كل أسبوع لعب كرة رائعة ونتائج وكلا الأمرين صعب الوصول إليه عندما يشارك الفريق في أكثر من تحدي خلال الموسم.