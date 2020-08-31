الخليج 365 يكشف خطوة كهربا ضد قرار تغريمه لصالح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد مصدر مقرب أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، قد قام بالاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريمه لصالح نادي الزمالك.
وقرر "فيفا" في وقت سابق تغريم "كهربا" بالتضامن مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، بينما رفض "فيفا" إيقاف اللاعب، وأكد سلامة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا بشكل حر.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"يلا كورة" أن كهربا بعد صدور الحكم بـ48 ساعة قام بتقديم الاستئناف ضد القرار.
ورحل كهربا عن نادي الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.
وانتقل كهربا في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
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