الأهلي السعودي يعلن استمرار عمر السومة ومحمد عويس

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، استمرار السوري عمر السومة ومحمد العويس في صفوف الفريق الأول بالنادي.

وطالب مؤمنة جماهير النادي الأهلي بعدم الانجراف خلف الشائعات التي تحدثت عن رغبتهما بالرحيل.

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا أن الثنائي أبناء النادي

المخلصين، وليسوا مجال للتفاوض، مشيراً أن العويس مستمر في عقده وسيتم تمديده، وأن أمور السومة سيتم ترتيبها وسوف يستمر في قيادة هجوم الفريق".

وكان العويس غاب عن تحضيرات الأهلي لمواجهة الهلال ، في الجولة 26 من الدوري، قبل