فايلر لجماهير الأهلي : كرة القدم لا تعرف الانتصارات الدائمة

انفجرت ثورة غضب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على المصرى بعد أن وجه له أحد الصحفيين تساؤلًا عن استمرار الانتقادات وتراجع الأداء رغم الظروف الصعبة التىيواجهها الفريق.
وأكد أنه لا يوجد فريق فى العالم يفوز دائمًا وفى كل مباراة وهذا ليس موجودًا فى قاموس كرة القدم.
وأضاف: «رسالتى للجماهير بأنه من يريدتشجيع فريق يفوز دائمًا فعليه بلعب البلايستيشن وليس مشاهدة وتشجيع كرة القدم؛ لأنه يوجد فريق فى العالم يفعل ذلك».
وبات الأهلي على بعد خطوات قليلة من التتويج رسميًا بلقب الدوري المحل والذي يتصدر فعالياته برصيد 62 نقطة حتى الآن، دون تهديد من أقرب ملاحقيه.
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