غدًا.. الاتحاد السكندري يغادر للقاهرة لمواجهة الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في معسكر مغلق غدًا الثلاثاء بالقاهرة إستعدادًا لمواجهة الأهلي في 4 ستمبر المقبل .

وأكد أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لـ " الوفد" أن زعيم الثغر يدخل غدًا في معسكر مغلق في الفندق الخاص بالفريق بالقاهرة لتجهيز التام لمواجهة الأهلي .

وقال مرعى أن الاتحاد السكندري يستعد

بقوة لمواجهة النادي الأهلي مشيرًا أن الفريق أنتظم في التدريبات الجماعية بداية من يوم الخميس الماضي بالإسكندرية على أن يغادر غدًا إلى القاهرة .

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور نهائي بطولة دوري السوبر المصري موسم 2019-2020.

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وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الوصول للمباراة

النهائية بعد تخطي نادي الزمالك، فيما لحق به النادي الأهلي بعد تجاوز فريق الجزيرة في دور نصف النهائي.

وكشفت لجنة المسابقات عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي الذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت اللجنة في خطابها لناديي الأهلي والاتحاد السكندري بأنه يحق لها تعديل توقيتات المباريات في الأيام المحددة حسب البث التلفزيوني.