الشباب والرياضة تطلق حملة توعية "تصدوا معنا"

في إطار الدعوة التى أطلقها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ونشر مزيد من الوعي بالقضايا التي تحدث عنها سيادته، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات يشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة تحت شعار "تصدوا معنا".
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحملة انطلقت ارتكازاً على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجهود الدولة المصرية فى التصدى والمواجهة لكافة المواجهات السلبية التى تواجهها مصر سواءً فى الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والخطط الممنهجة من التيارات الظلامية التى لا تريد خيراً بالدولة
وأكد صبحي أن دعوة السيد الرئيس تحملنا جميعاً مسؤولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤلياتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصوناً لمستقبله .
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