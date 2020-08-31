انطلاق رالي بطولة مصر للدراجات النارية 19 سبتمبر

تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ينظم الاتحاد المصري للدراجات النارية (رالي مصر الأول للدراجات النارية ) يوم 19 سبتمبر 2020 تحت شعار (مصر آمنة).
وقد بدأ فتح باب الاشتراك في رالي مصر اعتبارًا من 15 أغسطس و يستمر حتى يوم 10 سبتمبر كما ستتم عملية إجراء الفحص الفني للمركبات يوم 18 سبتمبر.
سوف يجرى الرالي، في منطقة صحراء سقارة على طرق وعرة في تجربة جديدة إذ يستكشف المتسابقون منطقة صحراء سقارة.
وقد تم تحديد مسافة الرالي الإجمالية بـ 60 كم، وهي عبارة عن قطع مسارات بمسافة 6 كم بعدد خمس لفات على مرحلتين .
وجدير بالذكر أن هذا الحدث الرياضي الكبير سيتيح لعشاق هذه الرياضة المشاركة بكل فئات الدراجات النارية التي أقل من 450 سم 3، وفئة أكثر من 450 سم 3 ، والدراجات الرباعية (الكواد)، كما توجد فئة للنساء المشاركات في الرالي، ومشاركة شرفية للأجانب المقيمين في مصر.
ويهدف الرالي إلى اختيار الفائزين لتكوين نواة
ويأتي هذا الحدث الرياضي المهمة في نطاق تشجيع هذه الرياضة واستقطاب محبي الرياضة وتشجيع السياحة تحت شعار "مصر آمنة ".
ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية بأن رالي مصر يهدف إلى تنظيم بطولات وراليات دولية على أرض مصر خلال الفترة المقبلة من أجل انتشار قاعدة المنافسة داخل كل ربوع و أندية مصر.
وأضاف فريد بأن الهدف من تنظيم هذه البطولات هو عمل تصفيات للمتميزين لاختيار وتشكيل منتخب مصر للدراجات النارية للمشاركة في الراليات الدولية والعالمية لتمثيل اسم مصر عاليًا.
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