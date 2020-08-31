مدرب الترجي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع الهوني

كشف معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك وبيراميدز مع الليبي حمدو الهوني لاعب الفريق.

وقال شعباني في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "لا أملك أي معلومة في هذا الشأن".

وأضاف: "حمدو الهوني لاعب في فريق

الترجي، ومازال عقده ساريًا مع الفريق".

وأشار مدرب الترجي إلى: "حتى في حال تلقيه عرضًا رسميًا لا يوجد إمكانية لرحيله عن صفوف الفريق في الوقت الحالي".

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واختتم حديثه قائًلا: "الهوني أحد أعمدة الفريق

الرئيسية ولا يوجد إمكانية لرحيله على الإطلاق".

الهوني من أبرز الأسماء التي ظهرت مع فريق الترجي في الفترة الأخيرة.

وتوج فريق الترجي ببطولة الدوري التونسي للمرة الـ30 في تاريخه هذا الموسم. تقرير: إنتر ميلان تواصل مع فيدال لضمه هذا الصيف.

وكان قد خرج فريق الترجي من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على يد فريق الزمالك.