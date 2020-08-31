اعترف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بتراجع مستوى النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق قائلا: «الحل أمامه أن يجتهد بشكل أكبر ويعمل على استعادة مستواه، أما عن الأسباب فربما بسبب فترة كورونا وابتعاده عنأهله قد تأثر من الناحية النفسية، لا يجب قول ذلك وحله فى الغرف المغلقة لكن هذا هو السبب».
وعن ظهور صالح جمعة بعد غياب ، قال فايلر: «لايمكن الحكم على أداء لاعب شارك 5 أو 10 دقائق، صالح قدم مجهودا فى الفترة الماضية ويستحق أن يلعب، لكن ينقصه أن يكون جاهزا بشكل أكبر فى حالته البدنية، يحتاج لمزيد من العمل للحصول على زمن أكبر والمساواة بباقى زملائه الذين هم أكثر جاهزية منه حاليا».
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: تراجع مستوى أجايي مع الأهلي ربما يأتي لأسباب نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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