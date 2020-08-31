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ميسى يتواصل مع رئيس برشلونة لتسوية انتقاله والأخير يتجاهله

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اتصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى هاتفيا برئيس نادي بارتوميو صباح اليوم الإثنين، لتسوية عملية رحيله عن الفريق الكتالونى.

وأكدت إذاعة راديو كاتالونيا أن اتصل بالرئيس بارتومويو لتسوية عملية انتقاله، لكن الرئيس لم يرد على

مكالماته.

يذكر أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى نوي الرحيل عن برشلونة خلال الفترة القادمة وحسم المر ، وذلك بعض أن تلقى فريقه هزيمة ساحقة من بايرن ميونخ

بثمانية مقابل هدفين ، ليخرج من دورى أبطال أوروبا بهزيمة مزلة.

وتتصارع  أندية العالم علي ضم الأسطورة ليونيل ميسى حال رحيله عن القلعة الكتالونية برشلونة، حيث تتسابق الفرق علي التعاقد معه، وطلب النادى مبلغ قدره 700 مليون يورو ، لمن يريد ضمه قبل انتهاء عقده مع الفريق.

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