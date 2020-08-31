تاريخ المواجهات يُنصف الإسماعيلي على الاتحاد السكندري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين نظيره فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب إسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتستعرض لكم بوابة الوفد تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

والتقى الفريقان في 116 مباراة سابقة فى

الدوري، والتي شهدت تفوق الإسماعيلى بتحقيق 54 فوزًا مقابل 32 لزعيم الثغر، بينما انتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 بالتعادل السلبي.

سجل الإسماعيلى خلال مبارياته 177 هدفا مقابل 120 هدف لفريق الاتحاد السكندري، وحافظ الدراويش على شباك نظيفة

Advertisements

41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

وكانت أخر مباراة جمعت بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز لموسم 2020 في الدور الأول انتهت لصالح زعيم الثغر وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد .

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة

شاهد أهداف اخر مباراة جمعت بين الإسماعيلي والاتحاد