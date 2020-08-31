رياضة | حسين ياسر: "افتقدنا الاخلاق الرياضية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين ياسر: "افتقدنا الاخلاق الرياضية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان الكرة في ملاعبنا الممصرية مؤخرا افتقدت "للأخلاق.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.

وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.