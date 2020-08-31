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رياضة | ميسي في مانشستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن خطوة استباقية من أجل ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية ليؤكد إتمام الصفقة.

 

ونقلت صحيفة سبورت عن الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر أن مانشستر سيتي اتفق مع شركة إنتاج لتجميع صور وثائقية عن ميسي لإعداد مقطع الفيديو الخاص بتقديمه رسميًا عند إتمام الصفقة وهو ما يشير إلى قرب انتهائها.

 

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وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يعلم بالصراع بين ميسي وإدارة برشلونة لكنه يريد تجهيز خطوات استباقية حتى لا يضطر لإعداد كل شيء في غضون ساعات قليلة.

 

ويترقب مسؤولو مان سيتي مفاوضات مسؤولي برشلونة وميسي بشأن الرحيل بطريقة ودية في الميركاتو الصيفي.

 

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