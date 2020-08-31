رياضة | فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح التشيلي آرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني النار على إدارة فريقه لرغبتها في التخلص من بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الصفقات التبادلية.

وقال آرتورو فيدال في تصريحات صحفية لـ"ديفنسا سنترال": "هذا الأمر معقد فلم أتفهم مطلقا وضع أسماء اللاعبين بجانب كلمة تبادل.. فهذا الأمر قبيح للغاية".

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وأضاف: "إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل أو يريد النادي بيعه فعليك أن تبحث له عن فريق ينضم إليه، لكن مبادلة لاعب بآخر هذا يعد جنونًا لأن الجميع يستحقون الاحترام".

وأشار إلى أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم لكنه بحاجة إلى المساعدة، وإلى لاعبين يقدمون الإضافة للفريق ويأتون بنتائج.