رياضة | مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإتفاق مع دوني فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " تليغراف " فإن الشياطين الحمر قد أنهوا الإتفاق مع اللاعب الهولندي على الإنتقال إلى أولد ترافورد لمدة خمس سنوات مقبلة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن صفقة إنتقال هدف برشلونة الإسباني السابق إلى مانشستر يونايتد سوف تكلف النادي الإنجليزي 45 مليون شاملة المكافئات.

وكان دوني فان دي بيك قد حظي بأهتمام مواطنه رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة من أجل تدعيم خط وسط الفريق بعد إقتراب رحيل الثنائي أرتولو فيدال وإيفان راكيتيتش.

يذكر أن اللاعب الهولندي كان قريبا جدا من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، الا أن الصفقة قد تعطلت بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا.