رياضة | نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يستطيع تعويض أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يستطيع تعويض أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن البديل الأمثل لرحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الأهلي يحتاج إلى بديل لمحمد هاني بعدما يرحل أحمد فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز كما أن الأهلي يحتاج إلى لاعب في مركز المساك".

وأوضح: "من وجهة نظري، باهر المحمدي، نجم نادي الإسماعيلي، هو أفضل بديل والأنسب لتعويض رحيل أحمد فتحي، خاصة أنه يلعب ظهير أيمن ومساك فهو لاعب جوكر".