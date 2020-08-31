رياضة | محمد صلاح: طنطا يقدم مستويات مميزة تصاعدية والتوفيق فقط غاب عنا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: طنطا يقدم مستويات مميزة تصاعدية والتوفيق فقط غاب عنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى حمد صلاح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، سعادته بما يقدمه فريقه من أداء خلال الفترة الأخيرة.

وعبر عن رضائه عن اداء فريقه منذ مباراة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

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وأكد صلاح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن فريقه يقدم مستويات مميزة متصاعدة، ولكن لم يحالفهم التوفيق في النتجية.

وشدد على أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهودهم في المباريات، موضحا أنه يثق أن التوفيق سيكون حليفهم في الفترة المقبلة.

وأتم، " أطالب لاعبي فريقي دائما بعدم اليأس والاستسلام، وسنقاتل حتى نهاية المشوار".