رياضة | السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتعدد المفاجآت في رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني في ظل الأوضاع المتأزمة بين اللاعب وإدارة النادي ووصولها إلى الأمور القانونية.

وكشف برنامج الشيرنجيتو التليفزيوني الإسباني عن سر تمسك ميسي بالرحيل في الفترة الحالية نقلاً عن حديث دار بين البرغوث الأرجنتيني نفسه وأحد لاعبي برشلونة السابقين.

Advertisements

وأكد البرنامج أن ميسي تواصل مع زميل سابق له في برشلونة عقب مباراة بايرن ميونيخ والخسارة بنتيجة 8-2 وأخبره برغبته في الرحيل من أجل أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تعقد الأمور في كامب نو.

ورجحت تقارير إسبانية أن هذا الزميل ربما يكون البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن مكالمة بين ميسي والموهوب البرازيلي عقب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.