رياضة | غدًا.. إنطلاق إختبارات التنقيب عن المواهب بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. إنطلاق إختبارات التنقيب عن المواهب بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر غداً الثلاثاء، إختبارات التنقيب والبحث عن اللاعبين الموهبين في جميع المحافظات من مواليد 8 سنوات إلى 20 سنه.

وتقام الإختبارات في المنوفية، بداية من ملعب مركز شباب تلا، في الثالثة عصراً، حيث تتضمن المرحلة الأولى، إختيار اللاعبين المميزين، لإنتقالهم للإستكمال المرحلة الأولى، التي ستقام على ملعب مركز شباب قويسنا، يوم 25 سبتمبر، بينما ستكون المرحلة الثانية، في ملاعب القاهره، بحضور عدد من المدربين الأسبان، ونجوم الكرة المصرية لإختيار المواهب التي تستحق الإحتراف الخارجي والمعايشة في أوربا.

كما ستجرى الإختبارات في ملاعب السادات، وقويسنا، ومنوف، ومركز شباب شبين خلال المرحلة المقبلة في المواعيد التالية :





النجوم بالسادات بتاريخ 4/9 الساعة 8 ص : إلى 6.30 م

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منوف بتاريخ 11/9 , 12/9 بتداءً من الساعة 3 عصراً

م.ش. قويسنا بتاريخ 15/9 , 16/9 بتداءً من الساعة 3 عصراً

شبين الكوم بتاريخ 19/9 ,20/9 21/9 بتداءً من الساعة 3 عصراً

ويتولى الإشراف على الإختبارات في المنوفية، كلاً من، محمد عباس، وعماد سرور، وياسر عبد الحميد، وشريف رضا، ومحمد صلاح، ومدرب حراس، محمد موسى، ويتولى المهام الإدارية عبد المجيد عبد العزيز، ومصطفى الجندي منسق إعلامي.