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رياضة | غياب 13 لاعبا عن برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غياب 13 لاعبا عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد مشواره مع الفريق بقيادة أول تدريب اليوم الإثنين وسط غياب 13 لاعبًا عن قلعة كامب نو.

 

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن كومان سيبدأ مهام عمله في ظل غياب 13 لاعبًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكتمل قوام الفريق بعد أسبوعين، وسينضم حينها 31 لاعبًا، حال عدم رحيل أي لاعب.

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وخرج الخماسي لويس سواريز وأومتيتي وراكيتيتش وأرتورو فيدال وجونيور فيربو من حسابات كومان الذي أخطرهم أنه يمكنهم الرحيل في الميركاتو الصيفي.

 

وعاد لصفوف البارسا، المعارون توديبو، موسى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا، حيث يعد الأخير الأوفر حظًا في إمكانية الاستمرار، رفقة فيليب كوتينيو العائد من بايرن ميونيخ بخلاف التعاقدات الجديدة فرانسيسكو ترينكاو وبيدري جونزاليس وماتوس فرنانديز وميراليم بيانيتش.

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