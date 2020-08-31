رياضة | الإعلاميين يعود للتدريبات قبل لقاء بتروجت ويهزم الشركة المتحدة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يعود للتدريبات قبل لقاء بتروجت ويهزم الشركة المتحدة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق الإعلاميين، بقيادة مديرة الفني، أحمد صالح، تدريباتة اليوم الإثنين، استعداداً لخوض المباريات المتبقية ، في دوري القسم الثاني.

وفاز أمس، الإعلاميين، على فريق الشركة المتحدة، بهدفين دون مقابل، سجلهما مهدي صبحي، من ركلة جزاء في الشوط الأول، ومدافع المتحدة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يواجه الإعلاميين، نظيره، فريق بتروجت، غداً الثلاثاء، قبل أن يلاقي فريق الشرقية للدخان، يوم الخميس المقبل.

وسبق للإعلاميين الفوز في المواجهة الودية الأولى، على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، ثم التعادل في المباراة السابقة مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما.

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ويستعد الفريق لخوض، خمسة مباريات في القسم الثاني، قبل ختام الموسم، الحالي، حيث يواجه، بترول أسيوط خارج ملعبه، ثم يستضيف الألومنيوم، وديروط، قبل أن يحل ضيفًا على الفيوم، ويختتم الإعلاميين الدور الثاني، بمواجهة نظيره فريق تليفونات بني سويف.

ويحتل الفريق المركز التاسع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - برصيد 19 نقطة.

وحقق الإعلاميين، الفوز في خمسة مباريات، بينما تعادل في أربعة جولات، في حين تلقى ثماني هزائم، وسجل لاعبيه، 17 هدف، وإستقبل في مرماه 22 هدف.

